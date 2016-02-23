«ماستر كارد» تستخدم «السيلفى» بدلاً من كلمات المرور للدفع ببطاقات الائتمان

أكدت شركة “ماستر كارد” الشهيرة أنه يمكن الآن لمستخدميها استخدام صور السيلفى أو بصمات الإصبع بدلاً من كلمات المرور التقليدية عند الشراء من خلال الإنترنت وذلك من أجل التحقق من هويات المدفوعات فى محاول منها للقضاء على الغش الرقمى.

ووفقًا لما نشره موقع bbc البريطانى، فإن الشركة كشفت عن أنها ستقبل بصمات اليد لمعرفة صاحب بطاقة الائتمان، وهو الأمر الذى يزيد من مستوى الأمان لاستخدام بطاقات الائتمان على الإنترنت، حيث يمكن الاستعانة بالكاميرات الموجودة فى أجهزة الكمبيوتر لالتقاط صور السيلفى، أو استخدام أجهزة قراءة البصمة التى يمكن توصيلها أيضًا بالكمبيوتر. وقد جاء هذا الإعلان من قبل ماستر كارد خلال معرض MWC 2016 ببرشلونة، مشيرة إلى أنها ستطلق هذه الميزة خلال هذا الصيف فى كل من مملكة المتحدة، الولايات المتحدة، كندا، هولندا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، النرويج، السويد، فنلندا والدنمارك، مشيرة إلى أن المستخدمين سيحتاجون إلى تنزيل تطبيق على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم أو الهاتف الذكى أو الأجهزة اللوحية لاستخدام النظام.

وعند القيام بعملية شراء عبر الإنترنت، فإن المستخدم سيظل بحاجة لتقديم تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة به كالمعتاد، إلا أنه إذا أراد المزيد من خيارات الأمان، فسوف يُطلب منه النظر إلى كاميرا الهاتف الخاصة به أو استخدام جهاز استشعار بصمات الأصابع، بدلاً من كتابة رسالة مختارة لكلمة المرور الخاص بهم مثلما يحدث فى الوقت الحالى.