محمد مجدي عن التعادل مع الأهلي: حسام حسن هو السبب في كل شيء

واصل الأهلي نتائجه السلبية بعد أن تعادل مع المصري إيجابيا بهدفين لكل فريق في مباراة مثيرة جمعت الفريقين في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

وفشل الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد أن تعادل أمام غزل المحلة وطلائع الجيش، ليقل الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر إلى 3 نقاط.

ورفع الأهلي رصيده من النقاط إلى 41 نقطة فيما رفع المصري البورسعيدي رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الرابع.

المباراة مبكرا بدأت عن طريق المصري الذي لم ينتظر أكثر من 10 دقائق حتى باغت الأهلي بهدف رائع سجله أحمد ياسر بعد جملة متقنة جماعية بين سعيد مراد وكابوريا قبل أن يرسل الأخير عرضية حولها ياسر داخل شباك أحمد عادل عبد المنعم.

وحاول الأهلي أن يتماسك قبل أن يدخل في أجواء المباراة بعد 27 دقيقة إذ سجل مؤمن زكريا هدف التعادل من ضربة حرة رائعة لعبها متقنة في شباك رمزي صالح.

واستمر الأهلي في ضغطه وسط تماسك من دفاع المصري وكاد مؤمن زكريا أن يسجل الهدف الثاني لكن محمد مجدي أخرجها من على خط المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول أهدر إيفونا فرصة تسجيل الثاني بعد مجهود رائع من مؤمن زكريا الذي راوغ وأرسل عرضية لكن المهاجم الجابوني فشل في تمهيد الكرة.

في الشوط الثاني بدأ الأهلي ضاغطا بقوة على المصري لكن على عكس سير اللعب حصل أحمد ياسر على ضربة جزاء بعد عرقلة من أحمد عادل عبد المنعم ليحولها محمد مجدي لهدف ثان في الدقيقة 57.

ودفع زيزو بحسام غالي وعبد الله السعيد بدلا من صالح جمعة ومحمد هاني، وكاد ربيعة أن يعدل النتيجة برأسية لكن العارضة تصدت له.

وفي الدقيقة 78 نجح إيفونا في تعديل النتيجة من جديد بعد أن سجل الهدف الثاني للأهلي مستغلا مجهود وعرضية رائعة من رمضان صبحي.

لكن المصري كاد أن يرد سريعا بتسديدة خدعت أحمد عادل عبد المنعم لكن القائم تعاطف مع الأخير.

وأنقذ رمزي صالح فرصة هدف من الأهلي بعد سباق سرعة بينه وبين إيفونا الذي كاد أن يصل للكرة لولا تدخل حارس المصري في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقائق الأخيرة كاد الأهلي أن يسجل مرتين عن طريق عمرو جمال الذي حول برأسه ضربة حرة لصبري رحيل ارتطمت بالقائم الأيسر لرمزي صالح.

قبل أن يحول ربيعة ضربة حرة من الناحية اليسرى برأسه لداخل منطقة الست ياردات بعد خروج خاطئ من رمزي صالح لكنها لم تجد من يحولها للشباك.

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