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وكيل ماكليش لـ في الجول: يتبقى فقط الأمور القانونية والإعلان الرسمي ليصبح مدربا للزمالك

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وكيل ماكليش لـ في الجول: يتبقى فقط الأمور القانونية والإعلان الرسمي ليصبح مدربا للزمالك وكيل ماكليش لـ في الجول: يتبقى فقط الأمور القانونية والإعلان الرسمي ليصبح مدربا للزمالك

قال جون ماكليش، نجل ووكيل المدرب أليكس ماكليش إن قدوم المدرب لمصر متوقف فقط على بعض الأوراق والإعلان الرسمي من الزمالك.

وأضاف ماكليش الابن لـFilGoal.com، أن الأمر برمته ينتظر بعض المراجعات للأوراق القانونية والعقود والإعلان الرسمي من الزمالك.

ورفض جون إيضاح أي تفاصيل أخرى.

وكان أحمد مرتضى منصور قد قال لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أتممنا الاتفاق مع أليكس ماكليش ليتولى قيادة الزمالك لمدة موسم ونصف". (طالع التفاصيل)

وينتظر أن يصل ماكليش إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق الذي يحتل وصافة جدول الدوري برصيد 38 نقطة.

ويقود الزمالك حاليا لاعبه السابق محمد صلاح عقب إقالة أحمد حسام ميدو الذي خسر القمة أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وسيكون ماكليش ثالث أجنبي يقود الزمالك هذا الموسم بعد جوزوالدو فيريرا الذي رحل عقب الجولة الرابعة للدوري وماركوس باكيتا الذي قاد حامل اللقب في 5 مباريات.

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