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مؤتمر حسام حسن: راض عما قدمناه أمام ' منتخب مصر '

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مؤتمر حسام حسن: راض عما قدمناه أمام ' منتخب مصر ' مؤتمر حسام حسن: راض عما قدمناه أمام ' منتخب مصر '

أبدى حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي رضاه عن مستوى فريقه أمام الأهلي الثلاثاء في مباراة الفريقين بالدوري المصري الممتاز التي انتهت بالتعادل 2-2.

وقال العميد:"لعبت المباراة بثلاثة مهاجمين، كل الاحترام للأهلي لكنني أردت أخوض اللقاء بطريقتي".

وأضاف "واجهت أكير نادي في إفريقيا، الذي يعج بلاعبين هو قوام منتخب ".

وأردف "قدمنا أداء جيدا، سجلنا هدفا من هجمة منظمة لعبنا عليها وأشك في صحة الركلة الحرة التي تعادل منها الأهلي".

وتابع "بعدما وصلت النتيجة إلى 2-2 كانت لنا ركلة جزاء عندما ارتدت الكرة من القائم، أعتقد أنه لو لم تحتسب لفريق أخر لتغيرت الأمور".

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