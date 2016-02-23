"حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول دور المحليات

نظم اليوم حزب حماة الوطن بالإسكندرية دورة تدريبية حول مهام المجالس المحلية لأعضاء الحزب بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية، وحاضر فيها الدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية ومساعد وزير التخطيط وأمينة المرأة فى الحزب على مستوى الجمهورية ومشرف عام الدورة المهندس جمال زقزوق.

وتحدثت الدكتورة غادة عن تجربتها فى العمل بالمحليات ودور المجالس المحلية فى مصر، من حيث المسائلة للمسئولين حول زيادة الموارد والخطط المستهدفة للمحافظة ووضع سياسات رشيدة من أجل عمل خدمات ذات جودة والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم والرقابة على إهدار المال العام بالمشروعات الحكومية ووضع خطط تنمية أهداف مستديمة من كهرباء وصرف وتعليم وصحة.

من جانبه قال الدكتور محمد نور الدين، أمين عام الحزب بالإسكندرية، إن هذه الدورة ستكون البداية لسلسلة دورات متخصصة فى المحليات وأن الدوران القادمة لن تقتصر على أعضاء الحزب فقط.