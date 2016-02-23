أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول دور المحليات

Google+ Print
"حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول دور المحليات "حماة الوطن" بالإسكندرية ينظم دورة تدريبية حول دور المحليات
نظم اليوم حزب حماة الوطن بالإسكندرية دورة تدريبية حول مهام المجالس المحلية لأعضاء الحزب بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد نور الدين مساعد رئيس الحزب وأمين عام الإسكندرية، وحاضر فيها الدكتورة غادة موسى أستاذ العلوم السياسية ومساعد وزير التخطيط وأمينة المرأة فى الحزب على مستوى الجمهورية ومشرف عام الدورة المهندس جمال زقزوق.

وتحدثت الدكتورة غادة عن تجربتها فى العمل بالمحليات ودور المجالس المحلية فى ، من حيث المسائلة للمسئولين حول زيادة الموارد والخطط المستهدفة للمحافظة ووضع سياسات رشيدة من أجل عمل خدمات ذات جودة والتواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم والرقابة على إهدار المال العام بالمشروعات الحكومية ووضع خطط تنمية أهداف مستديمة من كهرباء وصرف وتعليم وصحة.

من جانبه قال الدكتور محمد نور الدين، أمين عام الحزب بالإسكندرية، إن هذه الدورة ستكون البداية لسلسلة دورات متخصصة فى المحليات وأن الدوران القادمة لن تقتصر على أعضاء الحزب فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

وزير التعليم العالي للمخترعين: «لا تتركوا مصر.. وأوعوا حد يغريكم»

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

موجز أخبار مصراوي 8/4/2017

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة

الأهلي بطل كأس مصر للسباحة