بالصور.. حقوق المنصورة تقيم محكمة صورية وتعرض محاكاة لقضية جنائية

افتتح، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة المحكمة الصورية، بحضور المستشار عبد الحميد همام رئيس المحكمة الابتدائية، والمستشار محمد موافى نائب رئيس المحكمة، والدكتور شريف خاطر عميد الكلية، والدكتورة رشا على الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الجميلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وتنفيذ وإشراف الدكتور حسام الدين محمود حسن.

كما تم خلال الافتتاح عرض محاكاة لإحدى القضايا الجنائية مكتملة، وبها متهمون وقضاة وشهود، وممثل للادعاء والدفاع.

وتعد المحكمة الصورية إحدى نماذج المحاكاة التعليمية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير العملية التعليمية، كما تعد محاكاة لقاعة المحكمة، وتم تنفيذها بتصميم مشابه لقاعات المحاكم الجنائية.

وأكد المستشار عبد الحميد همام أنه أحد خريجى كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأثنى على الأداء المشرف للطلاب، والذى يماثل هذا النموذج المحاكى لقاعات المحاكم نموذجا مشرفا، وبالأخص أداء الطلاب خلال المحاكمة.

كما عبر المستشار محمد موافى نائب رئيس محكمة المنصورة عن سعادته برؤية شباب كلية الحقوق بهذا المستوى الرائع وهذه المحكمة الصورية، الأمر الذى يعد دافعا للاجتهاد بالدراسة والتفوق لاستكمال مسيرة النجاح فى الحياة العملية.

من جانبه أكد الدكتور محمد القناوى أن نموذج المحكمة الصورية شىء مشرف، بفضل جهود إدارة الكلية لسرعة تنفيذ محاكاة المحكمة الصورية، وأن هذه المحكمة خطوة نحو تعليم المستقبل وتأهيل الخريج لسوق العمل وصقل مهارات الطلاب العملية.

كما سيتم تنصيب أعضاء اتحاد الطلاب بمدرح الدكتور عبد العظيم وزير لإعلان أعضاء اللجان باتحاد الطلاب، وكذلك تم تقديم عرض لفرقة رضا للفنون الشعبية.



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