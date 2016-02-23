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انتهت الدوري المصري - المصري الصامد يتعادل أمام الأهلي بهدفين

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انتهت الدوري المصري - المصري الصامد يتعادل أمام الأهلي بهدفين انتهت الدوري المصري - المصري الصامد يتعادل أمام الأهلي بهدفين

انتهى اجتماع محمود طاهر رئيس النادي الأهلي مع الهولندي مارتن يول المدير الفني الذي اقترب من قيادة الفريق الأحمر بنجاح.

وعقد طاهر جلسة مع يول اليوم الثلاثاء في لندن، من أجل إنهاء الاتفاق على تولي الهولندي المخضرم قيادة الفريق الأحمر.

وينشر FilGoal.com تفاصيل الجلسة التي تكللت بالنجاح في انتظار الإعلان الرسمي.

- أكد طاهر ليول أن الأهلي ينافس على الثلاثية هذا الموسم، وأن الفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا مطلب جماهيري أساسي.

وكان رد يول بأنه يدرك تماما حجم طموحات جماهير الأهلي، وأن النادي منافس على كل البطولات التي يشارك بها.

وفي المقابل، أكد طاهر للمدرب الهولندي أنه سيجد كل الدعم الكافي من مجلس الإدارة.

- نقل طاهر إلى يول المصاعب التي قد تواجه عمله في .

فأكد طاهر ليول أن الملاعب المصرية ليست جيدة بالشكل الكافي، كما أن مسابقة الدوري لا تتمتع بالانتظام المطلوب.

كما أخبر طاهر المدرب الهولندي بالأزمات التي تواجه الفريق أحيانا فيما يخص مواعيد المباريات والملاعب.

لكنه أكد له على استقرار الأوضاع الأمنية في مصر.

- اتفق الطرفان على أن يكون الجهاز المعاون بالكامل مصريا باستثناء مدرب الأحمال مايكل ليندمان الذي اختاره يول بنفسه. ( تعرف على مدرب الأحمال )

وجرت مناقشة حول بعض الأسماء، حيث يرغب طاهر في استمرار عمل بعض أعضاء الجهاز الفني الحالي.

- سيكون الإعلان رسميا عن التعاقد من جانب الأهلي يوم الجمعة، على أن يصل يول مطلع الأسبوع المقبل.

ويقدم الأهلي يول في مؤتمر صحفي بمقر النادي في اليوم التالي لموعد وصوله.

تعرف على متى يقود مارتن يول الأهلي من الملعب

استمع إلى تصريحات يول عن تدريب الأهلي

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فيديو اليوم السابع

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