النيابة تستأنف على براءة 9 متظاهرين فى أحداث إحياء ذكرى محمد محمود

استأنفت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار أحمد حنفى، اليوم الثلاثاء، على حكم براءة 9 أشخاص من تهمة التظاهر بدون تصريح والتجمهر وتعطيل المرور أعلى كوبرى 6 أكتوبر فى الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود.

يذكر أن محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد يسرى أصدرت حكمها ببراة 9 أشخاص من اتهامهم فى قضية تظاهر بدون تصريح والتجمهر وتعطيل المرور فى الذكرى الرابعة لأحداث محمد محمود أعلى كوبرى 6 أكتوبر.

كانت نيابة قصر النيل، أحالت 9 متظاهرين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهم فى أثناء تنظيمهم تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لأحداث "محمد محمود" فى منطقة وسط القاهرة، لمحكمة جنح قصر النيل بتهمة التظاهر بدون ترخيص.

ووجهت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد حنفى رئيس النيابة للمتهمين تهم "التظاهر دون الحصول على تصريح والتجمهر وتعطيل المرور".

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