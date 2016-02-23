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بالصور.. وزير الداخلية لنواب بالبرلمان: المسئولية كبيرة على جميع أبناء الوطن

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بالصور.. وزير الداخلية لنواب بالبرلمان: المسئولية كبيرة على جميع أبناء الوطن بالصور.. وزير الداخلية لنواب بالبرلمان: المسئولية كبيرة على جميع أبناء الوطن
قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، أن المسئولية كبيرة على جميع أبناء الوطن خلال الفترة المقبلة، وأن جهاز الشرطة يبذل مجهود كبير، وهو جهاز وطنى يضحى من أجل أبناء الشعب المصرى ويحفظ كرامته.

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، النواب ، مجلس النواب (1)

وأضاف وزير الداخلية لقاء لقائه ببعض أعضاء مجلس النواب، أنه سعيد بلقائهم وثقة شعبهم فى اختيارهم من خلال إنتخابات نزيهة شهد لها العالم بأكمله، مشيداً بدور الشباب فى بناء الدولة الحديثة، مؤكداً على ثقته فيهم لتحقيق طموح أبناء الشعب المصرى الذين اختاروهم.

مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ، النواب ، مجلس النواب (2)

وأعرب النواب عن سعادتهم بلقاء وزير الداخلية، معربين عن خالص تقديرهم للشرطة والقوات المسلحة فى حماية الانتخابات البرلمانية وتحقيق الأمن فى البلاد، ودور الوزارة فى تحقيق الأداء الأمنى وتحسين الصورة الذهنية لدى المواطن عن الشرطة، مشددين على ضرورة التكاتف لمواجهة الحرب الشرسة التى يتعرض لها الوطن.

- بالفيديو..وزير الداخلية: العمل بفكر أمنى جديد يواكب المتغيرات فى المجتمع
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