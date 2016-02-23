BLACK ORCHID عطر جديد من TOM FORD

توم فورد يقدم Black Orchid Eau de Toilette، لقاء متميز بشكل واضح مع عطر Black Orchid. اختبروا التطور الجذاب في ضوء جديد مع رحلته الشمية الخاصة. عطر يدوم طويلاً مع تعبير فوري أكثر انفتاحاً، يتخذ Tom Ford Black Orchid مركز الصدارة على الفور، فيدعوكم بطريقة مميزة لم يسبق اختبارها من قبل في العطور الكلاسيكية الاستثنائية. يتم التعبير عن التأثير الأول بشكل صريح بزهرة مسك الروم البراقة الغنية ببتلاتها فتكشف عن زهوريتها كاملة منذ البداية.

العطر

يمتزج في النفحة العلوية الكمأة السوداء مع نبتة اليلانغ إضافة إلى البيرغموت المنعش والتوت الأسود البري. قلب العطر الدرامي الأنيق عبارة عن زهرة الأوركيد الأسود، التي ابتكرت سعي توم فورد وراء "الزهرة المثالية – المترفة، الأنيقة، النقية والراقية". تمتزج مع الزهور الجذابة وموالفات الفاكهة الغنية، الأوركيد الأسود يكمن في الأعلى، في المقدمة والوسط من البداية إلى النهاية. يزيد عمقه مع خشب اللوتس الآسر، موالفة الأسود الأنيق يتوازن مع الباتشولي، البخور والفيتيفر. قطرات الفانيليا تضفي لمسة كريمية سائلة على البلسم الدافئ وخشب الصندل الصقيل.

التعبئة

تمت إعادة صيلغة الزجاجة المخددة الكلاسيكية مع الخطوط المستوحاة من فن الديكور في لمسة نهائية سوداء غير لامعة. لوحة سوداء لامعة نقية مطبوعة بحروف ذهبية تزين الزجاجة، مع حبل أسود للرقبة. تأتي الزجاجة الجديدة فائقة السواد ضمن علبة كرتونية باللون الأسود غير اللامع مع حروف ذهبية.