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رسم الشفاه بدقيقة واحدة !

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الثلاثاء 23-02-2016 17:01

يعتبر احمر الشفاه من المستحضرات الأساسية للمكياج، ولكن تطبيقه بطريقة خاطئة يُمكن أن يؤثر سلباً في دوره الجمالي. من هنا، تابعي في هذا الموضوع كيفية اختيار لون أحمر الشفاه المناسب لك والطريقة الدقيقة لتطبيقه بشكل يصحّح شكل شفتيك ويجعلها تبدو مثالية.
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طريقة تطبيق أحمر الشفاه:
لتطبيق أحمر الشفاه، عليك اتباع الخطوات الآتية:
- ارسمي محيط الشفاه باستخدام قلم الشفاه، على أن يكون بنفس لون ظلال أحمر الشفاه.
- ضعي أحمر الشفاه من وسط الشفة إلى خارجها.
- ضعي بعضاً من التوهّج الذهبي في وسط الشفاه.

للشفاه الواسعة: استخدمي قلم الشفاه، وحدّدي الشفة داخل الحواف؛ وذلك لجعلها تبدو أصغر حجماً. يجب أن يكون المكياج المتبقي بالألوان البنية والداكنة لا الحمراء.
للشفاه الضيّقة جداً: طبّقي قلم الشفاه على الحافة لجعلها تبدو أكبر حجماً. ننصحك باستخدام الألوان الدافئة والقوية. تجنبي تقويس الشفة العلوية.
للشفاه المتفاوتة: يتجلّى الهدف في تطبيق أحمر الشفاه بتحقيق السماكة المتساوية ما بين الشفتين. ننصحك بتطبيق اللون الخفيف على الشفة الأرقّ، واللون الداكن اتركيه للجانب الأكثر سماكة.
للشفاه المنخفضة الزاوايا: هذا الشكل من الشفاه يعكس طابعاً حزيناً، ومن المهمّ في هذه الحالة تجنب تقويس الشفة العلوية وتطبيق القليل من أحمر الشفاه على الزوايا.

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سيدتي

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