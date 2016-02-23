أطعمة تخلصك من تقصف الشعر

قد تجدين في بعض الأحيان أنّ شعرك يتقصّف ويبهت لونه ويسوء مظهره، ثم تتساءلين عن السبب الذي يقف وراء هذا الأمر!

في أغلب الأحيان، تكون أسباب سوء مظهر شعرك هي النقص في الفيتامينات والمعادن المغذية لفروة رأسك، والتي تساعد على نمو الشعر وتحسين مظهره.

إليك "سيدتي" أهمّ 6 فيتامينات مفيدة لصحّة شعرك وتألقه:

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1-فيتامين(أ): يُعتبر مضاداً قوياً للأكسدة، لأنه غنيّ بالبيتا كاروتين والكاروتينات التي تساعد على نمو الشعر وتجعله صحياً.. يوجد فيتامين أ في الجزر والخسّ والبطاطا والفلفل الحلو والمانجو وغيرها من الفواكه والخضراوات التي تفيد الجسم وتقدّم لشعرك الصحة والنعومة.

2-فيتامين D: هذا الفيتامين يساعد على تحسين امتصاص الكالسيوم للعظام وعلى زيادة نمو الشعر؛ يمكنك الحصول على فيتامين D بالتعرض لأشعة الشمس لنصف ساعة مرتين أسبوعيًّا، كما أنه يوجد في المأكولات البحرية ومنتجات الألبان.

3-فيتامينات B المجمعة: هي عائلة من الفيتامينات تشمل B 1 (الثيامين) B2 (الريبوفلافين) B3 (النياسين) B6 (البيريدوكسين) B7 والبيوتين،B9 (حمض الفوليك) وB12 (كوبالامين)، وهي توجد في الحبوب والدواجن ومنتجات الألبان والخضراوات واللحوم والأسماك؛ كما أنها من أكثر الفيتامينات أهميةً لصحة شعرك.

4-فيتامين C: هو من الفيتامينات التي تقوي جهاز المناعة وتحمي البشرة من ظهور حب الشباب. يوجد في الفواكه، خصوصاً الحمضيات والخضراوات الخضراء.

5-فيتامين E: هو أحد الفيتامينات التي تحتوي على مضادات الأكسدة، التي تحمي الشعر من التقصف وتحمي البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة. يوجد فيتامين E في زيت فول الصويا وزيت الذرة والزبدة، خصوصاً في زيت اللوز، فهو من أروع الزيوت لشعرك.

6-فيتامين K: هو عائلة من الفيتامينات التي تشمل K1 K2 K3 التي تساعد على وصول الدم إلى فروة الرأس. يمكنك الحصول عليه من الخضراوات الورقية وزيت فول الصويا ومنتجات الألبان.

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