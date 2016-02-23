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رسميا.. ماكليش مديرا فنيا للزمالك بعد الانتهاء من صياغة العقود

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رسميا.. ماكليش مديرا فنيا للزمالك بعد الانتهاء من صياغة العقود رسميا.. ماكليش مديرا فنيا للزمالك بعد الانتهاء من صياغة العقود

أتم الزمالك تعاقده مع المدرب الاسكتلندي أليكس ماكليش ليتولى قيادته حتى صيف العام المقبل.

وأنهى وفد الزمالك صياغة بنود العقد مع ماكليش خلال الجلسة التي جمعت الطرفين في العاصمة الفرنسية باريس.

وقال أحمد مرتضى لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "أتممنا الاتفاق مع أليكس ماكليش ليتولى قيادة الزمالك لمدة موسم ونصف".

وينتظر أن يصل ماكليش إلى القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة ليقود الفريق الذي يحتل وصافة جدول الدوري برصيد 38 نقطة.

ويقود الزمالك حاليا لاعبه السابق محمد صلاح عقب إقالة أحمد حسام ميدو الذي خسر القمة أمام الأهلي بهدفين دون رد.

وسيكون ماكليش ثالث أجنبي يقود الزمالك هذا الموسم بعد جوزوالدو فيريرا الذي رحل عقب الجولة الرابعة للدوري وماركوس باكيتا الذي قاد حامل اللقب في 5 مباريات.

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