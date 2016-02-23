تحويل مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب لمركز تميز تابع لجامعة أسوان‎

وافق المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه بأسوان برئاسة الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان ورؤساء الجامعات المصرية على تحويل مركز مجدي يعقوب لأمراض القلب إلى مركز تميز تابع لجامعة أسوان مع استقلاله ماليًا وإداريًا، ليصبح أول مركز تميز من نوعه بالجامعات المصرية.

كما وافق المجلس على إنشاء كلية الألسن بجامعة قناة السويس وإتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة في هذا الشأن. وافتتاح فرع لكلية الآثار بجامعة جنوب الوادي بمدينة الأقصر، و بدء الدراسة بكلية الصيدلة جامعة جنوب الوادي إعتبارًا من العام الدراسي 2016/2017 . كما قرر إنشاء معهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان.

وقرر المجلس على تحويل فرع جامعة قناة السويس بالعريش إلى جامعة مستقلة للقيام بدور ريادي من أجل الإرتقاء بالخدمات التعليمية والصحية وللاستحابة للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية بمحافظة شمال سيناء.