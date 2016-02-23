محافظ الوادي الجديد يتفق السيارات المتنقلة لبيع منتجات القوات المسلحة

تفقد اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، 5 سيارات تابعة للقوات المسلحة، والتي تم دعم المحافظة بها كمنافذ لبيع السلع الغذائية واللحوم والأسماك ومنتجات الألبان بأسعار مخفضة بمراكز المحافظة المختلفة.

ويصل إجمالي السيارات التي تم دعم المحافظة بها إلى 6 سيارات، بالإضافة إلى منافذ البيع الثابتة بالمحافظة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والقضاء على ظاهرة ارتفاع الأسعار.

وأكد اللواء «عشماوي»، أن منافذ بيع القوات المسلحة ساهمة في توفير السلع اللازمة للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسواق 25%، وأن المنافذ قد حظيت بإقبال شديد من المواطنين بالمحافظة.