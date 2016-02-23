أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. الكشف الطبى على 548 مواطنا بالبحيرة فى حملة طبية للشرطة

Google+ Print
بالصور.. الكشف الطبى على 548 مواطنا بالبحيرة فى حملة طبية للشرطة بالصور.. الكشف الطبى على 548 مواطنا بالبحيرة فى حملة طبية للشرطة
وقعت اليوم القافلة الطبية التابعة لمستشفى الشرطة بالإسكندرية ومقرها مدينة دمنهور برئاسة العقيد صلاح أبو الدهب واللواء طبيب كمال ضيف مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية الكشف الطبى على 548 مريضا من أهالى محافظة البحيرة والذين ترددوا خلال الكشف على أكثر من 3 عيادات، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة أن هذه المبادرة أتت بثمارها وبالفعل لاقت استحسان أهالى محافظة البحيرة والذين طالبوا بضرورة تكرار هذه القافلة بشكل دورى، وأن هذه المبادرة تعكس مدى الود المتصل بين الشرطة والمواطنين.

وقال اللواء طارق علام نائب مدير أمن البحيرة: إن هناك تلاحما بالفعل من مواطنى محافظة البحيرة وإقبالا شديدا من الأهالى على القافلة ونقوم بتقديم هذه الخدمة وفقا لتوجيهات وزير الداخلية لنؤكد أن الشعب المصرى العظيم وشرطته نسيج واحد وإيد واحدة ولا يمكن الفصل بينهما.

وأشرف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء طارق علام نائب مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة على القافلة الطبية بمقر قوات أمن البحيرة، والتى ضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر.

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (1)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (2)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (3)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (4)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (5)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (6)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (7)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (8)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (9)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (10)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (11)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (12)

قافلة طبية للشرطة للكشف على المواطنين بالبحيرة (13)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365