بالصور.. الكشف الطبى على 548 مواطنا بالبحيرة فى حملة طبية للشرطة

وقعت اليوم القافلة الطبية التابعة لمستشفى الشرطة بالإسكندرية ومقرها مدينة دمنهور برئاسة العقيد صلاح أبو الدهب واللواء طبيب كمال ضيف مدير مستشفى الشرطة بالإسكندرية الكشف الطبى على 548 مريضا من أهالى محافظة البحيرة والذين ترددوا خلال الكشف على أكثر من 3 عيادات، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة.

ومن جانبه أكد اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد الوزير مدير أمن البحيرة أن هذه المبادرة أتت بثمارها وبالفعل لاقت استحسان أهالى محافظة البحيرة والذين طالبوا بضرورة تكرار هذه القافلة بشكل دورى، وأن هذه المبادرة تعكس مدى الود المتصل بين الشرطة والمواطنين.

وقال اللواء طارق علام نائب مدير أمن البحيرة: إن هناك تلاحما بالفعل من مواطنى محافظة البحيرة وإقبالا شديدا من الأهالى على القافلة ونقوم بتقديم هذه الخدمة وفقا لتوجيهات وزير الداخلية لنؤكد أن الشعب المصرى العظيم وشرطته نسيج واحد وإيد واحدة ولا يمكن الفصل بينهما.

وأشرف اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة واللواء عزيز إدوارد نائب مدير أمن البحيرة واللواء طارق علام نائب مدير أمن البحيرة واللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة على القافلة الطبية بمقر قوات أمن البحيرة، والتى ضمت 16 تخصصا ما بين قلب، وباطنة، وعظام، وجراحة، وأعصاب، ورمد، وصدر.



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