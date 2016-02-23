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أهالى قرية الظهير الصحراوى بالريان يشكون لمحافظ الفيوم من نقص الخدمات

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أهالى قرية الظهير الصحراوى بالريان يشكون لمحافظ الفيوم من نقص الخدمات أهالى قرية الظهير الصحراوى بالريان يشكون لمحافظ الفيوم من نقص الخدمات
اشتكى سكان قرية الظهير الصحراوى بمنطقة وادى الريان التابعة لمركز يوسف الصديق للمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم من نقص الخدمات اللازمة لمساكنهم وطالبوا بتجهيز أرض شباب الخريجين لزراعتها، وأصدر محافظ الفيوم، اليوم، الثلاثاء، تكليفاته لرئيس مركز ومدينة يوسف الصديق ببحث الشكوى ووضع الآليات المناسبة لحلها.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى لخدمة المواطنين، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة ، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات والمراكز والمدن ومديرى العموم .

كما قرر محافظ الفيوم تشكيل لجنة لتحديد سعر ربط الأرض بقرية الأصفر بطامية، من خلال السكرتير العام للمحافظة لبحث المشكلة فى إطار من القانون.

كما أصدر محافظ الفيوم، توجيهاته لإدارة المرور بالفيوم ببحث شكوى سائقى سيارات الأجرة بيوسف الصديق، لتضررهم من المواقف العشوائية ، كما أكد على توفير أماكن مخصصة لوقوف السيارات، وعمل المحاضر للسيارات المخالفة.

وعن شكوى سكان منطقة الشيخة شفا بمدينة الفيوم، التى يتضررون فيها من مياه الصرف التى تغمر الشارع، وعن ملاصقة بعض أكشاك الكهرباء للوحدات السكنية، أصدر محافظ الفيوم تكليفات لرئيس مدينة الفيوم بسرعة كسح المياه ورفع الضرر، والبحث عن أماكن مناسبة لأكشاك الكهرباء.

وكلف محافظ الفيوم وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، بتوفير فرص عمل للشباب بالقطاع الخاص بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، وتوفير فرص عمل للعمالة الموسمية بمصنع السكر بقصر الباسل، مع وضع الضمانات اللازمة للشباب العاملين بالقطاع الخاص .

وفى قطاع التضامن الاجتماعى أصدر المحافظ توجيهات إلى وكيل وزارة التضامن، بعمل بحث للحالات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وتوفير المساعدات المناسبة لكل حالة.

وخلال اللقاء شدد محافظ الفيوم على جميع المسئولين بكل القطاعات، ببحث كل ما يعرض عليهم من شكاوى المواطنين ووضع الحلول الإيجابية لها.

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