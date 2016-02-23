محافظ الدقهلية يعزل مجلس إدارة جمعية للأيتام بعد هتك عرض طفلة بالدار

أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، قرارا بعزل مجلس إدارة جمعية الصفا الإسلامية بطلخا، بعد حبس أمين المخزن ورئيس مجلس إدارة الدار 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد واقعة قيام الأول بهتك عرض الطفلة ق ا 13 سنة، وعلم رئيس مجلس إدارة الدار بالواقعة ورفضه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أمين المخزن خوفا من افتضاح أمر الدار.

وتعود أحداث الواقعة بعدما تقدمت إحدى العاملات فى الدار ببلاغ رقم 2752 لسنة 2016 جنح طلخا إلى مباحث مركز طلخا، وطالبت بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة والتى أثبتت صحة الواقعة ووجود شرخ فى غشاء البكارة للطفلة ووجود آثار اعتداء عليه، فأمرت النيابة بحبس المتهمين.

- تجديد حبس رئيس دار أيتام وأمين مخزن بعد هتك عرض طفلة بالدقهلية