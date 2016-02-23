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إخلاء سبيل مجند بالقليوبية بكفالة 100جنيه لاتهامه بتعاطى حشيش فى الخدمة

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إخلاء سبيل مجند بالقليوبية بكفالة 100جنيه لاتهامه بتعاطى حشيش فى الخدمة إخلاء سبيل مجند بالقليوبية بكفالة 100جنيه لاتهامه بتعاطى حشيش فى الخدمة
أمر محمود دهوس وكيل نيابة قسم بنها، برئاسة خالد باظة مدير النيابة، بإخلاء سبيل مجند بمديرية أمن القليوبية بكفالة مالية 100جنيه، بعدما تم ضبطه وبحوزته قطعة حشيش وسلاح أبيض أثناء الخدمة.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا يفيد أنه أثناء مرور الملازم إسماعيل قمر، الضابط بقسم تأمين المديرية على خدمة برج الخزان، لاحظ عدم تواجد المجند المعين بالبرج بخدمته، وبالصعود للبرج تبين أن المجند جالس بالداخل ممسكا بيده سلاحا أبيض "سكين" وقطعتين من مادة داكنة اللون تشبه مخدر الحشيش، وتم ضبطه وتبين أنه يدعى، "شريف ن م" 21سنة مجند بإدارة قوات الأمن ببنها، وبمواجهته اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد التعاطى والسلاح الأبيض للتقطيع، مضيفا أنه حصل على المواد المخدرة من "أيمن ف م " 20 سنة عامل بوفيه.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 1181 جنح قسم ثان بنها لسنة 2016 وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

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