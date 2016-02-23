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مفاجأة.. كوب شاى أخضر يوميًا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب القاتلة

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مفاجأة.. كوب شاى أخضر يوميًا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب القاتلة مفاجأة.. كوب شاى أخضر يوميًا يقلل فرص الإصابة بأمراض القلب القاتلة
تواصل الأبحاث الطبية التأكيد على الفوائد الصحية للشاى الأخضر، وكشفت مؤخرًا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من اليابان عن أن تناول كوب واحد من الشاى الأخضر يوميًا يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والموت المبكر، وهو ما يعد أمرًا مثيرًا، وخاصة أن أمراض القلب هى المسبب الرئيسى للوفاة فى العالم.

وشملت الدراسة 90 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عامًا، واستمرت لما يزيد على 4 أعوام، وكشفت النتائج أنه كلما زادت كمية الشاى الأخضر التى يتناولها الإنسان كلما قلت نظريًا فرص وفاته بأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الجهاز التنفسى.

وأوضحت الدراسة أن تناول كوب واحد من الشاى الأخضر يوميًا يحد نظريًا من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 10%، وترتفع هذه النسبة إلى 17% حال تناول 5 أكواب أو أكثر.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين إلى أن الشاى الأخضر غنى جدًا بمضادات الأكسدة المعروفة بامس البوليفينول، خاصة مادة "EGCG" التى تساهم فى ضبط ضغط الدم وتنظيم مستويات بالجسم.
>ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية " Annals of Epidemiology"، وكما نشرت اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
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