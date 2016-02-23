صورة | «جزارة أبو عصام» لبيع «الحمير» تتصدر «تويتر».. والتموين: «جاري البحث عنه»

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تظهر قيام أحد السيارات التابعة، لمحل جزارة يدعى “أبو عصام”، بنقل عدد من الحمير.

وأفاد مصدر مسئول بالإدارة العامة لشرطة التموين فى وزارة الداخلية، أنه يتم فحص الصور التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وجود جزارة لذبح الحمير باسم “جزارة أبو عصام”، وفى حالة التأكد من وجود محلات جزارة لذبح الحمير سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وكانت جزارة ”أبو عصام” تصدرت “التريند المصرى” على موقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، بعد تداول صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة.