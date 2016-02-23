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الأميرة جواهر تبدأ جولة سياحية في الأقصر وأسوان على رأس وفد سعودي

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الأميرة جواهر تبدأ جولة سياحية في الأقصر وأسوان على رأس وفد سعودي الأميرة جواهر تبدأ جولة سياحية في الأقصر وأسوان على رأس وفد سعودي

محافظة الأقصر – أرشيفية

 

تقوم الأميرة جواهر ابنة ماجد ابن عبد العزيز آل سعود، والوفد المرافق لها برحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت أجهزة الأمن وشرطة السياحة والأثار حالة الطوارئ لتأمين الوفد السعودي سواء خلال إقامته بمدينتي الأقصر وأسوان أوعلى ظهر الباخرة السياحية.

وقالت مصادر إن الأميرة والوفد المرافق لها أقامت بفندق ونتر بالاس التاريخي بالأقصر لمدة خمسة أيام قبل أن تنتقل إلى الباخرة “جاز سيناتور” لتبحر اليوم الثلاثاء إلى أسوان، حيث تزور المناطق الأثرية المختلفة بإسنا وإدفو على أن تقيم داخل فندق كتاراكت بأسوان لمدة أسبوع.

وتختتم الأميرة زيارتها للأقصر وأسوان في الرابع من مارس القادم عائدة إلى مطار جدة بالمملكة السعودية.

 

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