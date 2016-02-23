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لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح حسابا بنكيا باسم «حق الشعب» لاستعادة قيمتها

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لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح حسابا بنكيا باسم «حق الشعب» لاستعادة قيمتها لجنة استرداد أراضى الدولة تفتح حسابا بنكيا باسم «حق الشعب» لاستعادة قيمتها

رئيس الوزراء

قال المتحدث الرسمى باِسم اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016 لاسترداد أراضى ومستحقات الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، ان اللجنة بدأت بالفعل أعمالها وعقدت عدة اجتماعات بين الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة والجهات القانونية والرقابية والأمنية للتوافق على منهجية عمل اللجنة، كما تم تشكيل أمانتها الفنية التى تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية ومن بينها الجهاز المركزى للمحاسبات.

واعتمدت اللجنة فتح حساب بنكى تابع لوزارة المالية باسم “حق الشعب” لإيداع المبالغ المحصلة كمستحقات عن الأراضى، وجارى إنشاء موقع إلكترونى بذات الاسم للتواصل مع المواطنين وتلقى بلاغاتهم واقتراحاتهم وشكاواهم. ودعت اللجنة الراغبين فى سداد مستحقات الدولة وتقنين أوضاعهم التوجه إلى الجهات صاحبة الولاية لاتخاذ اللازم كفرصة أخيرة. واكدت اللجنة عزمها ممارسة اختصاصاتها والقيام بمهامها لاسترداد أراضى ومستحقات الدولة بكافة السُبل القانونية والإدارية وفقاً للقانون حمايةً لحق الشعب.

 

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