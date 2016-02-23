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متهمة بادعاء خطف ابنها بالعاشر: تاجر حشيش أطلق نار على خوفاً من الإرشاد عنه

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متهمة بادعاء خطف ابنها بالعاشر: تاجر حشيش أطلق نار على خوفاً من الإرشاد عنه متهمة بادعاء خطف ابنها بالعاشر: تاجر حشيش أطلق نار على خوفاً من الإرشاد عنه
كشفت تحريات أجهزة الأمن بالقاهرة حول ادعاء ربة منزل بقيام ملثمين بمحاولة خطفها أثناء تواجدها بمنطقة موقف العاشر من رمضان، أنها أختلقت تلك الواقعة بعد تعرضها ونجلها لإطلاق نار أثناء شراءها مواد مخدرة من شخص يدعى أبو كريك اعتقاداً منه أنها تقوم بالإرشاد عنه.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تلقت بلاغا من ربة منزل تفيد بأنها حال تواجدها بمنطقة موقف العاشر دائرة القسم فوجئت بعدد 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة نصف نقل " لم تتبين أرقامها"، حاولوا خطف نجلتها زينب البالغة من العمر 3 سنوات وأحدثوا إصابتها وفروا هاربين.

وبإجراء التحريات لم تتوصل لصحة الواقعة، و بإعادة مناقشة المبلغة وتضييق الخناق عليها عدلت عن أقوالها واعترفت بأنها استقلت سيارة أجرة من موقف العاشر في الاتجاه لمنطقة السحر والجمال بطريق الإسماعيلية الصحراوي دائرة مركز شرطة التل الكبيرالاسماعيلية، لشراء مواد مخدرة من شخص يدعى أبو كريم، وبعد أن شاهدها الأخير قام بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري بحوزته محدثاً إصابتها اعتقاداً منه أنها تقوم بالإرشاد عنه، إلا أنها تمكنت من الهرب واستقلت إحدى سيارات الأجرة وصولا للمستشفى، وادعت كذبا بحدوث اصابتها بدائرة قسم شرطة السلام اول تحرر محضر وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365

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