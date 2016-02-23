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كوبر: من الممكن أن نضم لاعبين جدد أمام نيجيريا

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كوبر: من الممكن أن نضم لاعبين جدد أمام نيجيريا كوبر: من الممكن أن نضم لاعبين جدد أمام نيجيريا

قال الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب إنه من الممكن أن يضم لاعبين جدد لمعسكر مباراتي نيجيريا من خارج المجموعة المختارة لمباراة بوركينا فاسو الودية السبت المقبل.

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وأضاف كوبر في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء "أنا سعيد بالاجتماع مع اللاعبين لشرح أفكاري ونزيد من انسجام اللاعبين مع بعضهم ومع الجهاز الفني".

وأردف " مباراة بوركينا فاسو ستكون خير إعداد للقاء نيجيريا في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية، رغم عدم مشاركة اللاعبين المحترفين، هي فرصة جيدة للاطمئنان على اختيارات اللاعبين الذين أرى أنهم الأفضل في الدوري خلال هذه المرحلة"

وواصل "عدم اختيار بعض اللاعبين للمعسكر الحالي لايعني استبعادهم من مباراتي نيجيريا، ومن الممكن انضمام أي لاعب بعد هذا المعسكر إذا أثبت جدارته".

وأشار كوبر " تذبذب مستوى الأهلي والزمالك في الوقت الحالي لايقلني، لأن ذلك أمر عادي ومؤقت، ويعد فرصة للفرق الأخرى للتألق وافراز عناصر جديدة".

وأتم كوبر "أتمنى تحقيق الفوز على نيجيريا، أو الحفاظ على فارق النقطتين في أدنى الظروف، لتحقيق التأهل للأمم الإفريقية خاصة أن الفرصة كبيرة".

ويواجه نيجيريا مرتين في مارس المقبل في ظل تصدر الفراعنة للمجموعة بـ6 نقاط، وملاحقة نيجيريا لهم بـ4 نقاط في وجود تنزانيا وتشاد بالمجموعة.

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