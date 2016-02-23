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استراحة الدوري المصري - المصري (1)-(1) الأهلي.. مؤمن يتعادل للأحمر من ركلة ثابتة

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استراحة الدوري المصري - المصري (1)-(1) الأهلي.. مؤمن يتعادل للأحمر من ركلة ثابتة استراحة الدوري المصري - المصري (1)-(1) الأهلي.. مؤمن يتعادل للأحمر من ركلة ثابتة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة للقاء المصري والأهلي المؤجل من الجولة السابعة من الدوري المصري.

- تعرف على تشكيل الفريقين والتغطية الحية للمباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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أحداث المباراة

ق44: عرضية داخل منطقة جزاء الأهلي هيأها رؤوف برأسه لأحمد ياسر، والأخير سددها صاروخية لكن مرت بجوار القائم.

ق39: تسديدة أرضية قوية من مؤمن زكريا مرت بجوار القائم.

- الركنيات: المصري 3-3 الأهلي.

ق30: توغل رائع بالكرة من رمضان داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليمنى مرر الكرة لإيفونا، والجابوني سدد الكرة "قلشة" حولها مؤمن بتسديدة ضعيفة في المرمى الخالي.. لكن محمد مجدي تألق وشتت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

ق28: إنفراد لسعيد مراد لكن تدخُل محمد هاني أنقذ الأهلي بعد أن تحولت الكرة لركنية.

ق26: ركلة حرة للأهلي من حدود منطقة الجزاء سددها مؤمن زكريا مباشرة على المرمى، أخطأ رمزي صارلح تقدير الكرة لتسكن الشباك.

** الأهلي يتعادل.

الأخطاء: المصري 6-3 الأهلي.

11) هجمة مرتدة للفريق الساحلي من الجبهة اليمنى للأهلي، انتهت بعرضية كابوريا ليسدد أحمد ياسر الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لأحمد عادل.

** الأول للمصري

ق9) ركلة ركنية للمصري نفذها كابوريا مقوسة داخل منطقة الجزاء، حولها أحمد ياسر بتسديدة مقصية لكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

- بعد مرور خمس دقائق من اللقاء المصري يعتمد على الهجمات المرتدة والاختراق من جانبي الملعب، أما الأهلي يعتمد على التمريرات القصيرة من لاعبي خط الوسط وصولًا بالكرة لمنطة جزاء المصري.

انطلاق المباراة

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