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أكثر من 270 ألف قتيل حصيلة جديدة للنزاع السورى منذ نحو خمس سنوات

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أكثر من 270 ألف قتيل حصيلة جديدة للنزاع السورى منذ نحو خمس سنوات أكثر من 270 ألف قتيل حصيلة جديدة للنزاع السورى منذ نحو خمس سنوات
قتل أكثر من 270 الف شخص، بينهم ثمانون الف مدنى، خلال حوالى خمس سنوات من النزاع السورى، فى حصيلة جديدة اوردها المرصد السورى لحقوق الإنسان الثلاثاء.

ووثق المرصد السورى مقتل 271 الفا و138 شخصا منذ بدء النزاع فى مارس العام 2011، بينهم 79 الفا و997 مدنيا، ضمنهم 13 الفا و597 طفلا.

وأفادت حصيلة سابقة للمرصد أعلنها فى نهاية ديسمبر بمقتل 260 الفا بينهم 76 الف مدنى منذ بدء النزاع، ما يعنى ان حصيلة القتلى ارتفعت حوالى عشرة آلاف منذ مطلع العام الحالى.

والى جانب المدنيين، وثق المرصد السورى مقتل 46 الفا و452 عنصرا من الفصائل الاسلامية والمقاتلة، واكثر من 44 الف جهادي، اكثريتهم عناصر من تنظيم الدولة الاسلامية وجبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا).

إلى ذلك، وثق المرصد مقتل 97842 عنصرا من قوات النظام السورى والمسلحين الموالين لها، بينهم 1025 مقاتلا من حزب الله اللبنانى و3809 مقاتلا مواليا للنظام من الطائفة الشيعية من جنسيات عربية وأجنبية.

وتشهد سوريا نزاعا داميا بدأ فى مارس 2011 بحركة احتجاج سلمية ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، ثم تطورت لاحقا الى حرب متشعبة الأطراف، تسببت بدمار هائل فى البنى التحتية ونزوح وتشريد اكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.

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