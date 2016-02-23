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بالفيديو.. خليفة حفتر: عملية تحرير مدينة بنغازى يخطط لها منذ أكثر من عام

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بالفيديو.. خليفة حفتر: عملية تحرير مدينة بنغازى يخطط لها منذ أكثر من عام بالفيديو.. خليفة حفتر: عملية تحرير مدينة بنغازى يخطط لها منذ أكثر من عام
قال القائد العام للقوات المسلحة الليبية فريق أول ركن خليفة بالقاسم حفتر، إن الانتصارات التى تشهدها مدينة بنغازى نتيجة الصبر من الشعب ومن جنود القوات المسلحة.

وأوضح حفتر – خلال كلمة متلفزة ألقاها بمناسبة تقدم القوات المسلحة الليبية فى كل محاور القتال فى مدينة بنغازى – أن هذا الصبر جزء من الكفاح والقدرة فى التغلب على الخصم.

ولفت القائد العام للقوات إلى أن هذه العملية كان يُخطط لها منذ أكثر من عام بمشاركة كافة الضباط الذين أتقنوا تخطيط العملية بشكل دقيق ومحكم بمساعدة قادة المحاور بالكامل، لافتا إلى أنه تم توزيع المهام بالكامل بين ضباط المحاور بشكل عسكرة محكم وكان التنفيذ بحماس وانضباط.

وأشار حفتر إلى أن هذه العملية مدتها من ثلاثة إلى عشرة أيام كحد أقصى، مؤكدا أن تنفيذ هذه العملية بهذا الحماس يعطة انطباع بأن جنود الجيش الليبى لازالوا يتمتعون بقوة حقيقية لأن قتال جندى أو ضابط لمدة 20 شهر متواصلة مع نقص الإمكانيات ليس أمرا سهلا.

وقال القائد العام "إن النصر النهائى يلوح فى سماء كل البلاد، وستسقط كل العروش التى تظن أنها ثابتة، وأشكر الشعب الذى يعتبر هو السند الحقيقى وبالتالى كانت عزائم الجميع ثابتة ومستمرة ولن تخور".

وهنأ حفتر مدينة أجدابيا بعد الانتصارات التى تحققت الأيام القليلة الماضية لافتا إلى أنه كان لهذا الانتصار على الجماعات الإرهابية أثر طيب جدا.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية أنه سيتم القضاء على كل جيوب المجموعات الإرهابية فى مدينة بنغازى، مشددا على أنهم لن يسمحوا لأحد بأن ينغص فرحة أهالى المدينة.
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مصر 365

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