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رئيس الوزراء الإيطالى يحذر من اعتداء مهاجمين من ليبيا فى ايطاليا

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رئيس الوزراء الإيطالى يحذر من اعتداء مهاجمين من ليبيا فى ايطاليا رئيس الوزراء الإيطالى يحذر من اعتداء مهاجمين من ليبيا فى ايطاليا

>حذر رئيس الوزراء الإيطالى ماتّيو رينزى من أن بلاده "ستقوم بدورها إنْ كان هناك أى مهاجمين محتملين من جانب ليبيا" .

وأضاف رينزى فى تصريحات إذاعية تعليقا على موضوع استخدام قاعدة سيجونيلا الجوية فى صقلية، لاقلاع طائرات أمريكية بدون طيار ضد تنظيم داعش، انه "كما سبق تناولت وزيرة الدفاع الايطالية "بينوتّي" تأكيدها أن أذونات الإستخدام ( للقاعدة العسكرية) تمنح لكل حالة على حدة"، مبينا أن "الأمر هنا يتعلق باتخاذ مبادرات ضد الإرهابيين"، وفى هذا السياق "هناك علاقة وثيقة تربطنا والولايات المتحدة ومع الحلفاء الآخرين".

وتابع رينزي، "نحن فى اتفاق كامل مع شركائنا"، مشيرا إلى أن "هناك الآن بوادر أمل صغيرة فى سورية، وهذا أمر حاسم بالنسبة لليبيا أيضا"، لكن "تبقى الأولوية كامنة فى الرد الدبلوماسي"، وإختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه " إنْ كانت هناك إشارات لمهاجمين محتملين، فستقوم إيطاليا بدورها إلى جانب كل الآخرين"، فى إشارة إلى الحلفاء
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