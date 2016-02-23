حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لإزالة الإشغالات بميدان عرابى

شن حى الجمرك بالإسكندرية برئاسة اللواء مهندس خالد فوزى رئيس الحى، حملة على إشغالات الطريق، حيث قام مدير إدارة إشغال الطريق ومعاونى الإدارة وبحضور شرطة المرافق وعمال ومعدات الحى بحملة إزالة مكبرة.

تم ذلك بميدان عرابى وميدان التحرير والسبع بنات وتم تسليم المضبوطات لشرطة المرافق وتم رفع المخلفات.

من جهه أخرى قام اللواء مهندس خالد فوزى رئيس حى الجمرك بترأس الاجتماع الشهرى للمجلس التنفيذى واللجنة الإشرافية لمحو الأمية، وذلك بحضور الجهات التنفيذية بنطاق الحى وبحضور ممثل الجمرك، ومدير عام منطقة شباب الجمرك، وممثل قصر الثقافة ومدير عام تموين الجمرك، ومدير عام شئون اجتماعية وممثل شركة الاتصالات وممثل ادارة حركة الترام وصرف صحى وكهرباء . وعدد من الاعضاء التنفيذيين والادارات المختصة بالحى.

وأعلن رئيس الحى أنة سيتم عقد ندوات توعية للمواطنين، و تناول اللقاء مناقشة تفعيل بروتوكول محو الأمية مع الجهات المعنية المختلفة من التعليم والشئون الاجتماعية والشباب والرياضة وتنمية محلية بالحى والأوقاف.