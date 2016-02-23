بالصور.. محافظ الإسماعيلية على رأس حملة مكبرة لإزالة تعديات بالعاشر من رمضان

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية يرافقه اللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية بالإشراف والمتابعة الميدانية على استكمال أعمال الحملة واستمراريتها فى رفع وإزالة كافة التعديات الواقعة بمنطقة جمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية.

وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للتصدى لجميع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ورفع الإشغالات والتعامل معها بكل حسم وفرض سيادة القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية ولليوم الثانى على التوالى من بدء تنفيذ أكبر حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات القانون بمنطقة جمعية العاشر من رمضان بالإسماعيلية.

وشارك فى الحملة كل من اللواء محمود ماهر نائب مدير الأمن والمهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية والأمير أبوريد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية والعقيد إبراهيم صدقى مأمور مركز شرطة الضواحى والمهندس السيد مبارك وكيل وزارة الزراعة ومسئولى جهاز حماية الأراضى ومحمود الصورى رئيس قرية الفردان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وكانت الحملة أسفرت فى اليوم الأول عن تنفيذ 15 قرار إزالة لمخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة ورفع التعديات الواقعة على مساحات الأراضى التابعة لجمعية العاشر من رمضان والتى شملت عدد 120 حالة تعد على مساحة إجمالية تقدر بنحو 340 فدانا منها مساحة 160 فدانا بالمجموعة رقم 9 ومساحة 180 فدانا بالمجموعة رقم 10، وفى اليوم الأول للحملة تم استعادة مساحة 120 فدانا بعد تطهيرها من كافة التعديات وفى اليوم الثانى تم استعادة 150 فدانا، ليصل إجمالى ما تم استعادته إلى 270 فدانا ومازالت الحملة تواصل تنفيذ أعمالها.

وتضمنت الحملة تنفيذ الإزالة الفورية للحالات المخالفة وإزالة عدد من المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة بدون ترخيص وعدد من الأسوار والعشش والمبانى بالطوب اللبن والحجر الجيرى، وتم تنكيسها حتى مستوى سطح الأرض باستخدام آليات ومعدات ولوارد الوحدات المحلية وتحت إشراف الأجهزة الأمنية.

وأكد المحافظ على استمرار تنفيذ تلك الحملات حتى يتم القضاء تماما على أية تعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة وفرض سيادة القانون.

>



>