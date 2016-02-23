سقوط أمطار وتجمع المياه فى مسارات الأودية بوسط سيناء

قال أهالى بمنطقة وسط سيناء، إن أمطارًا غزيرة هطلت فى المناطق الشرقية وتجمعت المياه فى مسارات الأودية دون أن تسبب أى إعاقة لحركة تنقلات الأهالى على الطرق.

وأكد مصدر بغرفة عمليات المحافظة، أن فرق متابعة السيول فى وضع استعداد تحسبا لسيول محتملة خلال الساعات القادمة.

وانشئ الأهالى بمناطق وسط سيناء سدود تقليدية لحجز المياه المتجمعة من سفوح الجبال لأستخدامها فى وقت لاحق فى الشرب والزراعة.

من جانبهم، اشتكى أهالى بالعريش من استمرار تواجد برك مياه الأمطار على مدخل العريش أمام مقر جهاز تنمية سيناء، ومعسكر قوات الأمن، ووسط حى المساعيد ومنطقة عاطف السادات.

كما تقدم أحد اصحاب المحلات التجارية وصاحب منزل بالعريش بالشكوى من إغراق الأمطار لممتلكاتهم مطالبين الجهات الرسمية بالتعويض.

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