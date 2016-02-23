بالصور.. محافظ القليوبية يشهد افتتاح شارع غرب الاستاد ببنها

افتتح الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء، شارع غرب الاستاد بمدينة بنها عقب انتهاء إجراءات إعادة تأهيل الشارع للحركة المرورية، حيث نسق المحافظ مع السيد اللواء أركان حرب أيمن عامر قائد المنطقة المركزية العسكرية لفتح حارة مرورية من الشارع لتخفيف العبء عن المواطنين ولاستيعاب الحركة المرورية للقادم من نفق المنشية الجديد والقادم من الأهرام والمتجه إلى التأمين الصحى.

وأكد المحافظ أنه جارى التنسيق مع الجهات المختصة لفتح باقى الشوراع المغلقة بالمدينة.

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