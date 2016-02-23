ليلة_الأبطال – كازورلا: برشلونة ليس ميسي وسواريز ونيمار فقط

يرى سانتي كازورلا متوسط ميدان أرسنال أن قوة برشلونة الحقيقية تكمن في جميع اللاعبين الذين يمتلكهم وليس فقط الثلاثي ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا ولويس سواريز.

ويحل الفريق الكتالوني ضيفا على أرسنال الثلاثاء ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسيتواجه الفريقان في لقاء العودة يوم 16 مارس المقبل على ملعب كامب نو.

وصرح كازورلا لإذاعة "آل بريمير توكي" الإسبانية "من الواضح أن ما يقدمه الثلاثي أمر رائع، لكن الجميع يعلم أنني من مشجعي أندريس إنييستا، ولا ينكر أحد قيمة ما يقدمه سيرخيو بوسكيتس".

وتابع لاعب مالاجا السابق "نعم الثلاثي يسجل الأهداف ويصنع الفارق، لكن برشلونة قيمته جماعية. لديه أفضل اللاعبين في كل المراكز، لذا فالمواجهة صعبة للغاية".

ويغيب كازورلا عن أرسنال منذ 29 نوفمبر الماضي بعد إصابته في مباراة نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي والتي انتهت بالتعادل 1-1.