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تقرير – مدرب مانشستر سيتي هو بديل أليجري في يوفنتوس

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تقرير – مدرب مانشستر سيتي هو بديل أليجري في يوفنتوس تقرير – مدرب مانشستر سيتي هو بديل أليجري في يوفنتوس

حدد فريق يوفنتوس بديلا لماسيمليانو أليجري في حال رحيله لتدريب تشيلسي في الموسم القادم، وسيكون مانويل بيللجريني هو المرشح لتولي مهمة تدريب البيانكونيري.

وحسب تقرير نشرته (ESPN) فإن أليجري قد يرحل إلى إنجلترا لتدريب البلوز في حين أن بللجريني الذي ينتهي عقده مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري سيكون مرشحا بقوة لتولي تدريب يوفنتوس.

وكان جيوفاني برانشيني وكيل أعمال أليجري قد أوضح الإثنين أنه لا يتوقع رحيل موكله عن يوفنتوس، ولكن لا ينفي هذا اهتمام تشيلسي حسب ما أوضح التقرير.

الجدير بالذكر أنه في وقت سابق كان نادي مانشستر سيتي قد أعلن في بيان رسمي أن جوسيب جوارديولا سيتولى مهمة تدريب مانشستر سيتي بدء من الموسم المقبل خلفا لبيللجريني الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشار التقرير أن يوفنتوس يرى في بيللجريني البديل المثالي لأليجري خاصة بسبب قدراته التكتيكية كمدرب والطريقة التي يتعامل بها مع اللاعبين.

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