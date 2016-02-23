حسين ياسين لـ في الجول: توتي يخصم من رصيده.. لكن صفعة سباليتي صفعة لروما

يخصم فرانشيسكو توتي ملك روما من رصيده لأنه لم يعد قادرا على تقديم إضافة مهمة لفريقه ولم يقرر الاعتزال رغم ذلك.. هذا ما يؤمن به حسين ياسين المراسل الكبير في حديثه مع FilGoal.com.

ياسين مراسل شبكة BeinSports في إيطاليا تحدث لـFilGoal.com عن الأزمة الأخيرة التي اندلعت بين فرانشيسكو توتي ملك روما ومدرب الفريق لوتشيانو سباليتي.

توتي هاجم سباليتي بسبب عدم مشاركة الأول إلا فيما ندر، خاصة وأن ملك روما يبحث عن "احترام أكبر في الأيام الأخيرة له بالملاعب" على حد تعبيره.

وأوضح حسين ياسين رأيه في الأمر، مفصحا "توتي لم يعد قادرا على تقديم إضافة مهمة فنيا لفريقه".

وأكمل "هكذا يصرف توتي من رصيده الكبير الآن، رغم أنه ليس مضطرا على ذلك".

وأفصح "مهم جدا أن يعرف الكبار متى يقولون انتهى دورنا على المستطيل الأخضر. لهذا يجب أن يكون الموسم الجاري هو الأخير لتوتي".

سباليتي

وصرح حسين ياسين لـFilGoal.com "أنا من أكبر محبي توتي. لن لا أريد له أن يصبح لاعبا لدقائق قليلة أو لمباريات سهلة".

وأكد "هذه ليست النهاية التي تليق بملك روما".

ثم استدرك حسين ياسين "لكني في الوقت نفسه أرى أن سباليتي أخطأ في التصرف وفي إدارة الأزمة أيضا".

وشدد "توتي هو روما".

وأفاد "الصفعة التي تلقاها توتي هي صفعة لروما كلها".

وأتم "كان هناك 100 طريقة أفضل لحل الأزمة من جانب سباليتي".