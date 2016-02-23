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للحوامل.. تعرفى على أفضل نظام غذائى خلال الـ3 شهور الأولى

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للحوامل.. تعرفى على أفضل نظام غذائى خلال الـ3 شهور الأولى للحوامل.. تعرفى على أفضل نظام غذائى خلال الـ3 شهور الأولى
خلال شهور الحمل الأولى يجب على الحامل عدم اتباع أى نظام ريجيم لإنقاص الوزن، هذا ما أكدت عليه الدكتورة صفاء عمر عبد الفضيل أخصائية علاج أمراض السمنة والنحافة، مشددة على أن الحامل يجب أن تهتم خلال هذه الفترة بغذائها بشكل دقيق حتى لا يتأثر الجنين بالسلب.

نظام غذائى فى الشهور الأولى من الحمل
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>وتابعت أخصائية السمنة والنحافة حديثها موضحة أنه خلال فتره الحمل يجب أن يتضمن البرنامج الغذائى للحامل القدر الكافى من السعرات الحرارية اللازمة، حسب الوزن والطول والسن مضاف إليها 300 سعر حرارى، ويحدده طبيبها المتابع بشكل دقيق ويمكنه إجراء أية تعديلات وفقًا لطبيعة جسمها والعناصر المطلوبة والناقصة فيه.

مكونات النظام الغذائى المثالى فى الحمل
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وأوضحت الدكتورة صفاء عمر أن هذا النظام الغذائى المثالى يجب أن يحتوى على أطعمة غنية بالعناصر الآتية:

الفوليك أسيد: من العناصر الغذائية المفيدة فى الأشهر الأولى من الحمل أنه يعمل على تكوين الجهاز العصبى للطفل ويحميه من التشوهات ويوجد فى السبانخ والبامية

الكالسيوم: ضرورى لنمو عظام وأسنان والجنين وحماية اأم من هشاشة العظام ويتوفر فى األبان ومنتجاتها كالزبادى والجبن.

البروتين: اللازم لنمو خلايا الجنين ويمكن الحصول عليه من خلال البيض والمكسرات.

الحديد: ضرورى لتكوين كرات الدم الحمراء للجنين ويوجد فى البروكلى والسبانخ واللحوم.

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