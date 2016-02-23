جامعة أسيوط تكرم رموز العمل الطبي خلال المؤتمر الدولي السابع لعلاج الأورام

كرّم قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب بجامعة أسيوط، عددًا من الرواد من رموز العمل الطبي ومن لهم بصمات واضحة في تطوير ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمرضي، وذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي السابع لعلاج الأورام بجامعة أسيوط، والذي تم عقده برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب.

قال الدكتور سمير شحاته رئيس القسم، إنه تم تكريم عددًا من الرواد من داخل كلية الطب بالجامعة وهم الدكتورة مها كامل غانم وكيل الكلية لشئون البيئة، الدكتور محروس عثمان عميد كلية الصيدلة، الدكتور مصطفى الشرقاوي عميد معهد جنوب مصر للأورام، الدكتور فاروق مراد استاذ الجراحة العامة، الدكتورة ايناس الكريمي أستاذ الجهاز الهضمي بقسم الباطنة العامة، الدكتور يوسف السويفي أستاذ ورئيس قسم المناطق الحارة، الدكتورة لبنى التوني أستاذ ورئيس قسم الباطنة العامة، الدكتور هشام مصطفى أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية، الدكتور هشام رياض أستاذ ورئيس قسم الجراحة العامة، الدكتور سعد زكي أستاذ المناطق الحارة ونائب مدير مستشفى أسيوط الجامعي، الدكتور عبدالراضي عبدالسلام أستاذ الجراحة العامة، الدكتور مصطفى حمد أستاذ الجراحة العامة، الكتورة دعاء وديع أستاذ ورئيس قسم جراحة الأورام بمعهد جنوب مصر للأورام، الدكتور حسين الأمين أستاذ الجهاز الهضمي بقسم الباطنة العامة.

أما خارج الجامعة فقد تم تكريم الدكتور مصطفى الصيرفي أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس الجمعية المصرية للأورام، الدكتور محمد كامل شاكر أستاذ طب المناطق الحارة ونائب رئيس جمعية سرطان الكبد المصرية، الدكتور جمال عميرة أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام، الدكتور وفاء المتناوي أستاذ علاج الأورام القصر العيني بجامعة القاهرة، الدكتور محمد عبدالله أستاذ علاج الأورام بكلية الطب بجامعة القاهرة، الدكتور يسري رستم أستاذ علاج الأورام بجامعة الأسكندرية، الدكتور عمرو شفيق أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة.

ويذكر أن المؤتمر يمتد في الفترة من 23 – 27 من فبراير الجاري لمناقشة أحدث الأبحاث في مجال علاج الأورام، وذلك بمشاركة لفيف من الأساتذة والمتخصصين في علاج الأورام في مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية إلى جانب ست جمعيات دولية ومصرية.