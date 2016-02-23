«النواب» يوافق على طلب هيثم الحريري برفع الحصانة لمحاكمته في «خرق قانون التظاهر»

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، اليوم الثلاثاء، برفع الحصانة عن النائب البرلماني هيثم الحريري، لمحاكمته بمحكمة جنايات الإسكندرية، والمتهم فيها بخرق قانون التظاهر.

وأكد الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محطة الرمل بمحافظة الإسكندرية، عبر حسابه على “تويتر”، أن القضية على خلفية الاشتباكات التي وقعت في الإسكندرية بين جماعة الإخوان، وقيادات حملة تمرد، قبل 30 يونيو، والتي نجح من خلالها الشباب في إزاحة نظام محمد مرسي.