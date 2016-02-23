وزير الخارجية السعودى يزور رئيس جنوب أفريقيا.. و"زوما" يبدأ زيارته لإيران

بينما توجه "عادل الجبير" وزير الخارجية السعودى اليوم فى زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا لملاقاة الرئيس "جاكوب زوما"، أعلن الرئيس الجنوب أفريقى القيام بزيارة رسمية إلى إيران لمدة يومين فى نفس التوقيت، فى مصادفة غير محمود عقباها فى العلاقات السعودية الجنوب أفريقية.

وقال موقع "أفريكان نيوز"، إن " زوما" توجه إلى طهران وعينه على إجراء اتفاقيات حول النفط الإيراني، فى الوقت الذى تواجه فيه دولته أزمة اقتصادية كبيرة، ربما يحلها التعاون مع طهران فى مجال الطاقة.

وأضاف الموقع موضحاً، أن هذه ليست الزيارة الأولى للرئيس الجنوب أفريقى إلى إيران لذات الهدف، حيث قام بزيارة لمدة 3 أيام أيضاً فى نوفمبر 2015، مع وفد دبولماسى رسمى رفيع المستوى، كما تتبادل الدولتان العلاقات النفعية والمصالح المشتركة -على حد تأكيد الموقع-.

على الجانب الآخر، وصل وزير الخارجية السعودى ، الليلة الماضية، إلى بريتوريا فى زيارة رسمية فى زيارة رسمية مقررة من فترة إلى جنوب أفريقيا، وكان فى استقباله بمطار بريتوريا، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون فى جنوب أفريقيا، مايتى نكوانا ماشابانى ، ونائب رئيس بعثة المملكة، يحيى عكيش، وأعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها فقط.