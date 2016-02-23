أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية السعودى يزور رئيس جنوب أفريقيا.. و"زوما" يبدأ زيارته لإيران

Google+ Print
وزير الخارجية السعودى يزور رئيس جنوب أفريقيا.. و"زوما" يبدأ زيارته لإيران وزير الخارجية السعودى يزور رئيس جنوب أفريقيا.. و"زوما" يبدأ زيارته لإيران
بينما توجه "عادل الجبير" وزير الخارجية السعودى اليوم فى زيارة رسمية إلى جنوب أفريقيا لملاقاة الرئيس "جاكوب زوما"، أعلن الرئيس الجنوب أفريقى القيام بزيارة رسمية إلى إيران لمدة يومين فى نفس التوقيت، فى مصادفة غير محمود عقباها فى العلاقات الجنوب أفريقية.

وقال موقع "أفريكان نيوز"، إن " زوما" توجه إلى طهران وعينه على إجراء اتفاقيات حول النفط الإيراني، فى الوقت الذى تواجه فيه دولته أزمة اقتصادية كبيرة، ربما يحلها التعاون مع طهران فى مجال الطاقة.

وأضاف الموقع موضحاً، أن هذه ليست الزيارة الأولى للرئيس الجنوب أفريقى إلى إيران لذات الهدف، حيث قام بزيارة لمدة 3 أيام أيضاً فى نوفمبر 2015، مع وفد دبولماسى رسمى رفيع المستوى، كما تتبادل الدولتان العلاقات النفعية والمصالح المشتركة -على حد تأكيد الموقع-.

على الجانب الآخر، وصل وزير الخارجية السعودى ، الليلة الماضية، إلى بريتوريا فى زيارة رسمية فى زيارة رسمية مقررة من فترة إلى جنوب أفريقيا، وكان فى استقباله بمطار بريتوريا، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون فى جنوب أفريقيا، مايتى نكوانا ماشابانى ، ونائب رئيس بعثة المملكة، يحيى عكيش، وأعضاء السفارة والمكاتب التابعة لها فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة