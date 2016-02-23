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صور | بروتوكول تعاون بين جامعة النهضة ووزارة الإنتاج الحربي لرعاية المخترعين

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جانب من توقيع البرتوكول

جانب من توقيع البرتوكول

قام الدكتور صديق عفيفى رئيس جامعة النهضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى، يستهدف الاستعانة بامكانيات وزارة الإنتاج الحربي البحثية والتصنيعية فى النهوض بمنظومة البحث العلمى وخلق مناخ علمى للمخترع، يساعده على تقديم اختراعه فى صورة علمية وصولًا إلى تصنيعه.
> وأعرب الدكتور صديق عفيفى عن شكره وتقديره لكافة القائمين فى قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربى، قائلًا “إن الوزارة تمتلك من الامكانيات والمقومات التى لا توجد فى أى مكان آخر وأنه يجب على الجهات العلمية أن تستفيد من هذه الإمكانيات”.

من جانبه، صرح المهندس هشام الهوارى مدير مركز جامعة النهضة لرعاية المخترعين أن المركز قام بتقديم أربعة مشروعات وذلك فى باكورة تعاون المركز مع قطاع التدريب بالوزارة.

 

جانب من توقيع البرتوكول

جانب من توقيع البرتوكول

 

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