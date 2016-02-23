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غدًا.. حلقة نقاشية بعنوان «استراتيجيات تطوير التعليم الفني بالوادي الجديد‎»

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غدًا.. حلقة نقاشية بعنوان «استراتيجيات تطوير التعليم الفني بالوادي الجديد‎» غدًا.. حلقة نقاشية بعنوان «استراتيجيات تطوير التعليم الفني بالوادي الجديد‎»

مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد – أرشيفية

 

قال منصور سعيد، مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، إن المركز يعقد حلقة نقاشية على مدار يومين بعنوان «استراتيجيات تطوير التعليم الفني» بالوادى الجديد.

وأضاف «سعيد»، إن الحلقة النقاشية ستبدأ غدًا الأربعاء وتنتهي بعد غد الخميس، بهدف التعرف على البرامج والسياسات الجديدة للنهوض بالتعليم الفني، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا المحور الهام في التعليم، كأحد روافد التعليم التي توفر فرص عمل غير تقليدية، وتسهم في إيجاد حلول لمشكلة البطالة وتأهيل كوادر جديدة متدربة لسوق العمل الحر، داخل أو خارجها.

وأكد أنه سيتم مناقشة مشكلات التعليم الفني ونقص العمالة المدربة فى سوق العمل ومدى المتطلبات لسد هذا العجز في بعض المهن، ودور مراكز التدريب المهني في تخريج كوادر فنية مدربة، وأيضًا التعريف بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية في توفير قروض ميسرة للشباب لتنفيذ مشروعات صغيرة، تكون نواة لأعمال كبيرة في المستقبل.

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