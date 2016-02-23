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إشبيلية يعلن ملعب نهائي الكأس الذي سيجمعه ببرشلونة

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إشبيلية يعلن ملعب نهائي الكأس الذي سيجمعه ببرشلونة إشبيلية يعلن ملعب نهائي الكأس الذي سيجمعه ببرشلونة

(إفي): أعلن نادي إشبيلية الإسباني أن ملعب فيسنتي كالديرون الذي يمتلكه نادي أتليتكو مدريد، سيستضيف نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يجمع الفريق الأندلسي ومنافسه برشلونة في 22 مايو المقبل.

وجاء قرار إقامة المباراة على ملعب فيسنتي كالديرون في العاصمة الإسبانية خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.

وكان برشلونة طرفا في أربعة نهائيات من الـ12 السابقة التي أقيمت في هذا الملعب، فخسر في مواجهة 1973-1974 أمام غريمه التاريخي ريال مدريد وفي 1985-1986 أمام ريال سرقسطة، لكنه رفع كأس التتويج في 1980-1981 على حساب سبورتنج خيخون وفي 2011-2012 على حساب أثلتيك بلباو.

بينما لم يخض إشبيلية مطلقا أي نهائي من السبعة التي خاضها (فاز في خمسة وخسر 2) على أرضية ملعب فيسنتي كالديرون.

ففاز على ملعب ريال مدريد حينما كان اسمه تشامارتين في عام 1935، ثم حينما تم تغيير الاسم إلى (نويبو تشامارتين) في موسم 1947-1948، وأخيرا سانتياجو برنابيو في مواسم 1955 و1961-1962 و2006-2007.

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