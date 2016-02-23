ليلة_الأبطال - هنري: برشلونة سيقصي أرسنال.. لكن بصعوبة

(إفي): توقع لاعب كرة القدم الفرنسي السابق تييري هنري، الذي لعب بصفوف أرسنال وبرشلونة، فوز النادي الكتالوني على "المدفعجية" في دور الستة عشر لبطولة دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، محذرا من أن الفوز سيأتي بمشقة.

وفي تصريحات لوسائل إعلام النادي الكتالوني الرسمية، أكد هنري على أن "أرسنال عليه تحقيق نتيجة جيدة على أرضه لكي يذهب إلى كامب نو (معقل برشلونة) ولديه خيارات للفوز".

ويتوقع هنري، الذي يعمل حاليا كمحلل رياضي بالتلفزيون، أن يلعب أرسنال بشكل دفاعي مع محاولة إلحاق الضرر ببرشلونة عن طريق الهجمات المرتدة، كما حذر من أن الفريق الإنجليزي يقدم مباريات كبرى.

وأشار إلى أن "أرسنال كان عليه الاستحواذ على الكرة للفوز بالمباريات ولكنه الآن يستطيع تحقيق ذلك بدون الاستحواذ على الكرة"، معتبرا أنه حال كان برشلونة قادرا على كبح ميسوت أوزيل "فأرسنال عمليا سيكون بلا أنياب".

يذكر أن هنري كان أحد أبطال نهائي دوري الأبطال الذي توج بلقبه برشلونة على حساب أرسنال (2-1) بينما كان الفرنسي بصفوف "المدفعجية" في عام 2006.

واعترف هنري بأنه يتذكر دائما ذلك اللقاء ولاسيما الأداء الرائع الذي قدمه أندريس إنييستا، لاعب برشلونة، في الشوط الثاني من المباراة قائلا إنه "قد غير مجريات اللقاء".