ليلة_الأبطال - مدافع أرسنال: قادرون على إيقاف هجوم برشلونة

أعرب جابريل باوليستا مدافع أرسنال عن ثقته التامة في أن فريقه لديه القدرة الكافية لإيقاف خط هجوم برشلونة المكون من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار داسيلفا.

ويحل برشلونة الثلاثاء ضيفا على أرسنال ضمن مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرى المدافع البرازيلي أن خطة المدرب أرسين فينجر قادرة على إيقاف هجوم البلاوجرانا.

وصرح جابريل لصحيفة "صن" الإنجليزية "أرسنال لديه القدرة على إيقاف ميسي ونيمار وسواريز، لكن السر محفوظ خلف باب مغلق بـ7 مفاتيح".

وتابع "لا يمكنني أن أوضح الخطة لأنني لو كشفتها، فسأخاطر بالاستراتيجية التي حددها الفريق لإيقاف الثلاثي، لكن لن يكون من السهل إيقافهم".

ويعاني صاحب الـ25 عاما من إصابة ستحرمه من المشاركة في المباراة ضد الفريق الكتالوني ولحقت به قبل آخر مباريات الفريق بالدوري ضد ليستر سيتي يوم 14 فبراير الماضي والتي فاز بها المدفعجية بنتيجة 2-1.