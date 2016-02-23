منع الناشط الحقوقي حسام بهجت من السفر

قال الناشط الحقوقي، حسام بهجت، إنه تم إبلاغه بإدراجه بقائمة الممنوعين من السفر، بناء على طلب من النائب العام، خلال توجهه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربي.

وكتب بهجت، عبر صفحته على “فيس بوك”: “ابلغت حالا في مطار القاهرة بإدراجي بقائمة الممنوعين من السفر بناء على طلب من النائب العام بدون تفاصيل او رقم قضية، علما بأني سافرت مرتين منذ إخلاء سبيلي من المخابرات الحربية والنيابة العسكرية في نوفمبر الماضي، الرحلة كانت للأردن للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربي!”.