أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

منع الناشط الحقوقي حسام بهجت من السفر

Google+ Print
منع الناشط الحقوقي حسام بهجت من السفر منع الناشط الحقوقي حسام بهجت من السفر

قال الناشط الحقوقي، حسام بهجت، إنه تم إبلاغه بإدراجه بقائمة الممنوعين من السفر، بناء على طلب من النائب العام، خلال توجهه إلى الأردن للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربي.

وكتب بهجت، عبر صفحته على “فيس بوك”: “ابلغت حالا في مطار القاهرة بإدراجي بقائمة الممنوعين من السفر بناء على طلب من النائب العام بدون تفاصيل او رقم قضية، علما بأني سافرت مرتين منذ إخلاء سبيلي من المخابرات الحربية والنيابة العسكرية في نوفمبر الماضي، الرحلة كانت للأردن للمشاركة في اجتماع للأمم المتحدة حول العدالة في العالم العربي!”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا