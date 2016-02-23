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بالصور.. طفل بريطانى ينتظر زراعة رئة جديدة حتى يستطيع التنفس بسبب التلوث

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بالصور.. طفل بريطانى ينتظر زراعة رئة جديدة حتى يستطيع التنفس بسبب التلوث بالصور.. طفل بريطانى ينتظر زراعة رئة جديدة حتى يستطيع التنفس بسبب التلوث
لم يعد تلوث الهواء أزمة بسيطة يمكن أن تسبب حساسية وحكة مزمنة للبعض ويتم التغلب عليها ببخاخ صناعى للاستنشاق، ولكنه الآن أصبح يمثل مشكلة كبيرة، قد لا يمكن حلها إلا بإجراء عملية زرع رئة، وهو ما حدث مع الطفل "وليام بين" ذي الست سنوات فى إنجلترا.

الطفل البريطانى ووالده ووالدته (1)

عاش هذا الطفل منذ نعومة أظافره فى معركة مع التنفس بسبب التلوث الذى حاصره، وظهرت المشكلة قوية فى عيد ميلاده الأول حيث حضر حفلته على أسطوانات الأكسجين التى تساعده على التنفس، واستمر عليها 3 سنوات، بسبب إصابته بالتهاب القصبات الهوائية، الذى يؤدى إلى التهاب الرئتين، وأصبح الحل الوحيد له هو زرع رئة له من جديد.

الطفل البريطانى ووالده ووالدته (2)

يحكى والد وليام للموقع البريطانى "ديلى ميل": "نحن نعيش فى بلدة "وايتلى باى" شمال "نيوكاسل" بإنجلترا، وهى بلدة أشبه بالمنتجع هواؤها نظيف مقارنة بباقى المدن والعاصمة، ورغم ذلك أصيب وليام بهذا المرض نتيجة التلوث وتغيرات الطقس التى أدت به أمراض الصدر المتتالية ومنه إلى التهاب القصبات الهوائية.

الطفل البريطانى ووالده ووالدته (3)

ويستكمل: "وليام مجرد واحد من الملايين الذين يعانون من مشكلة التنفس بسبب التلوث، حيث يساهم التلوث فى 40 ألف حالة وفاة سنويًا وفقًا لتقارير الكلية الملكية للأطباء والكلية والملكية لصحة طب الأطفال".

الطفل البريطانى ووالده ووالدته (4)

وأضاف والد "وليام": "حل مشكلة التنفس يكمن حاليًا فى زرع رئة جديدة نظرًا لتدهور الحالة التى وصل إليها ابنى، وهذا القرار ليس سهلاً على الأطباء اتخاذه مباشرة، ولكن هو الحل الوحيد الذى سنلجأ إليه حاليًا".

الطفل البريطانى ووالده ووالدته (5)
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