الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بالإسكندرية

تنظم الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة المهندسة هدى مصطفى إبراهيم بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة المؤتمر الثاني حول التنمية المستدامة في الإسكندرية من خلال تجارب المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات صباح يوم الأربعاء 24 فبراير بقاعة الاودتريم بمكتبة الإسكندرية.

> وقال المهندس محمد حامد، مدير مركز التنمية المستدامة، إن المؤتمر سيعرض تجارب جهاز شئون البيئة بالإسكندرية في الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث بمختلف انواعه بالثغر، كما سيتناول تجارب المؤسسات العالمية والكبرى مثل يونيليفر والإسكندرية لأسود الكربون وتيتان الإسكندرية للتعامل مع القضايا البيئية، والحفاظ على الطاقة ودور هذه المؤسسات في تطبيق فكر المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالإسكندرية.

> وسيتم عرض تجربة جامعة الإسكندرية من خلال مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية بإحدى مواقعها للحفاظ على الطاقة ونشر فكر استخام الطاقة البديلة- حيث أن جامعة الإسكندرية سباقة في اقتحام المشروعات المتميزة للحفاظ على الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة والبيئة – وكذلك سيتم عرض لأحدث الأبحاث التي تناولت استخدام الطاقة الحيوية والبديلة في المؤسسات الكبرى وتجارب عالمية لتشجيع ثقافة الحفاظ على المياه وتدوير المخلفات الغير خطرة بمصانع إحدى المؤسسات العالمية ببرج العرب.