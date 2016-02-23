أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بالإسكندرية

Google+ Print
الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بالإسكندرية الأربعاء.. انطلاق فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة بالإسكندرية

23 فبراير 2016 | 5:49 مساءً

أرشيفية

تنظم الإدارة المركزية لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية برئاسة المهندسة هدى مصطفى إبراهيم بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة المؤتمر الثاني حول التنمية المستدامة في الإسكندرية من خلال تجارب المسئولية الاجتماعية للشركات والمؤسسات صباح يوم الأربعاء 24 فبراير بقاعة الاودتريم بمكتبة الإسكندرية.
> وقال المهندس محمد حامد، مدير مركز التنمية المستدامة، إن المؤتمر سيعرض تجارب جهاز شئون البيئة بالإسكندرية في الحفاظ على البيئة ومحاربة التلوث بمختلف انواعه بالثغر، كما سيتناول تجارب المؤسسات العالمية والكبرى مثل يونيليفر والإسكندرية لأسود الكربون وتيتان الإسكندرية للتعامل مع القضايا البيئية، والحفاظ على الطاقة ودور هذه المؤسسات في تطبيق فكر المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة بالإسكندرية.
> وسيتم عرض تجربة جامعة الإسكندرية من خلال مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية بإحدى مواقعها للحفاظ على الطاقة ونشر فكر استخام الطاقة البديلة- حيث أن جامعة الإسكندرية سباقة في اقتحام المشروعات المتميزة للحفاظ على الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة للطاقة والبيئة – وكذلك سيتم عرض لأحدث الأبحاث التي تناولت استخدام الطاقة الحيوية والبديلة في المؤسسات الكبرى وتجارب عالمية لتشجيع ثقافة الحفاظ على المياه وتدوير المخلفات الغير خطرة بمصانع إحدى المؤسسات العالمية ببرج العرب.

2016-02-23

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا