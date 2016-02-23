أخبار عاجلة

مساء dmc - مذيعة إسرائيلية تبكي وتصرخ على أطفال سوريا .. اليوم .. الذكرى الـ 47 لمذبحة بحر البقر -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي وبيومي فؤاد يغنوا لـ فيروز " زهرة المدائن ويلا تنام ريما " -
مساء dmc - ردود الفعل المختلفة من الصحف العالمية على الضربة الأمريكية للشعيرات في سوريا -
مساء dmc - الضربة الأمريكية لسوريا .. وتعقيب ترامب وآراء الدول العربية على هذه الضربة -
بيومي أفندي - بيومي فؤاد لـ يسرا اللوزي ..دخلتي الفن بالفتي ولا بجمالك "الله يرحمك يا جو أذانا كتير" -
مساء dmc - ستة سنوات على بدء الثورة السورية .. خسائر بشرية وصلت لـ 470 ألف قتيل ومليوني جريح -
مصر ''كالت'' تنظم أكبر حدث لرياضة السيارات -
بالصور.. هبوط أرضي جديد بشارع بورسعيد في الإسكندرية -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي ... فتى أحلامي " أحمد رمزي " و "جوني ديب " -
بيومي أفندي - يسرا اللوزي | كواليس تصوير فيلم ممنوع الإقتراب والتصوير .. الفيلم كله إتصور في "فيلا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

تنظيف مدخل المنزل بـ6 خطوات

Google+ Print

الثلاثاء 23-02-2016 17:56

المدخل عنوان المنزل، إذ يعطي الانطباع الأول عن الساكنين للزائرين، لذا يجب العناية به وتنظيف أجزائه من خلال الخطوات الآتية:

1- اغسلي دواسة المدخل مرتين في الأسبوع، مع الحرص على مسح المنطقة عند أسفل الدواسة من الأتربة. ويحبذ، في هذا الإطار، وضع خزانة في المدخل لحفظ الأحذية بداخلها عند خلعها قبل الدخول.
2- امسحي الباب الخارجي الخشب بقطعة من القماش مبللة بالماء والصابون، مع التركيز على مسح الحافة حيث تتراكم الأوساخ والأتربة. كما يمكن الاستعانة بملمع الخشب لهذه الغاية.

بالفيديو: تنظيف بقع الملابس بالليمون الحامض
3- امسحي البلاط بممسحة مغمسة بالماء الدافئ المضاف إليه ربع مقدار من "الصودا"، مع شطفه بالماء البارد وتجفيفه جيداً. وبالنسبة للرخام، امسحيه بقطعة من القماش مبللة بالماء الدافئ والقليل من الصابون.
4- نظفي قطعة السجاد، يومياً، بواسطة المكنسة الكهربائية.
5- رشي القليل من الخلّ الأبيض على المرآة، ثمّ امسحيها بقطعة من القماش، حتى تجفّ تماماً.
6- انثري الشموع العطرية في أرجاء المدخل لتعطير الأجواء.

شاهدي أيضاً:

بالفيديو: تخزين الأطعمة بأمان

بالفيديو: كيف تعقمين حافظة الطعام؟

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو || سر امتلاك شخصيات الكرتون الشهيرة 4 أصابع فقط: تعرف على التفسير

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو.. لحظة ضبط المتهمين بـ«عبادة الشيطان» في فيلا الإسكندرية

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || سعاد حسني تبكي لفشل محرم فؤاد في التعرف عليها لتغير وزنها: «مش عارف نعيمة يا حسن»

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة

بالفيديو || فضيحة كبيرة لمحافظة القاهرة في احتفالية يوم اليتيم وحكاية “بابا فين” وسخرية واسعة