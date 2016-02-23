تنظيف مدخل المنزل بـ6 خطوات

المدخل عنوان المنزل، إذ يعطي الانطباع الأول عن الساكنين للزائرين، لذا يجب العناية به وتنظيف أجزائه من خلال الخطوات الآتية:

1- اغسلي دواسة المدخل مرتين في الأسبوع، مع الحرص على مسح المنطقة عند أسفل الدواسة من الأتربة. ويحبذ، في هذا الإطار، وضع خزانة في المدخل لحفظ الأحذية بداخلها عند خلعها قبل الدخول.

2- امسحي الباب الخارجي الخشب بقطعة من القماش مبللة بالماء والصابون، مع التركيز على مسح الحافة حيث تتراكم الأوساخ والأتربة. كما يمكن الاستعانة بملمع الخشب لهذه الغاية.

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3- امسحي البلاط بممسحة مغمسة بالماء الدافئ المضاف إليه ربع مقدار من "الصودا"، مع شطفه بالماء البارد وتجفيفه جيداً. وبالنسبة للرخام، امسحيه بقطعة من القماش مبللة بالماء الدافئ والقليل من الصابون.

4- نظفي قطعة السجاد، يومياً، بواسطة المكنسة الكهربائية.

5- رشي القليل من الخلّ الأبيض على المرآة، ثمّ امسحيها بقطعة من القماش، حتى تجفّ تماماً.

6- انثري الشموع العطرية في أرجاء المدخل لتعطير الأجواء.

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