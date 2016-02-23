غادة والي تشارك بمؤتمر التنمية المستدامة بـ«الأمم المتحدة»

عقدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي عدة اجتماعات مع منظمات الأمم المتحدة التي تدعم مشروعات الوزارة وذلك على هامش زيارتها إلى نيويورك للمشاركة في مؤتمر التنمية المستدامة بمناسبة العيد الخمسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتضمنت تلك الاجتماعات لقاء مع منظمة اليونيسيف والتي تدعم مشروع كرامة وتكافل وتمت مناقشة دعم برنامج أطفال الشوارع وتطوير الحضانات من خلال التدريب على أفضل الممارسات.

كما ناقشت غادة والي مع برنامج الأمم المتحدة ترتيبات عقد مؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالقاهرة في مارس المقبل والذي سيطرح سبل تطوير العمل العربي المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وينتظر أن تعقد وزيرة التضامن أيضا سلسلة اجتماعات مع صناديق استثمار للتعرف على أفضل الممارسات الدولية، التي تتبعها تلك الصناديق في استثمار أموال المعاشات من خلال عدة تجارب في العالم.

كما تلتقي غادة والي مع رئيس صندوق السكان لمناقشة تفعيل دور الجمعيات للدعوة لتنظيم الأسرة. كما ستلقي كلمة في المؤتمر تطرح خلالها رؤية مصر للقضاء على الفقر والحماية الاجتماعية.